Чиновников обучат вести Instagram

вот вроде всё по делу сказано - но картинка рисуется кошмарная, как в говнище-то жить.
Знаете, я бОльшую часть жизни делала что-то полезное для людей, по мере возможности :) Родное го...
и даже создавать новые темы есть возможность
иметь копию в надежном месте вне офиса и сервера
да любой косяк налоговой приводит к разрывам у организации.. потом не отмоешься..Весь мозг налого...
Почему в Саратове нет снегоуборочной техники, чтобы убирать около муниципальных учреждений, лучше...
Между тем - детский труд по советской Конституции был запрещен.
Снег в России зимой - кто бы мог подумать, что такое неординарное событие возможно))
а тряпку-то потом выжимали, или так и развозили с легкостью грязь?
И родитель имеет право решать, будет его ребенок мыть полы (даже дома) или нет. И доску тоже.Вот ...
Здравствуйте! Спасибо за ваш труд, в т.ч. по ответам на вопросы, очень полезная вещь!Позвольте за...
Вот у нас в офисе тоже все по должностям расписаны: бухгалтера, художники, дизайнеры, секретарь и...
Вот когда дворником у нас перед основной работой подрабатывал наш же сосед-инженер, которому помо...
а отвечать на старые темы в архиве будет возможность?
а толку от этих митенгоф?..
Сейчас вообще тенденция на сайтах - убивать форумыДа уж. В списке моих личных потерь - рецензии...
Подскажите, пжл, правильно ли я понял. ООО было зарегистрировано на пару с другим участником в 20...
Логика, конечно есть. Но есть еще и реалии. Если дворника нет, вокруг кучи г... мусора, полуглава...
Является обязательным применение ФСБУ 25/2018 только на ОСН или и на УСН тоже?
Насчет "обобрали до нитки" : мой личный знакомый работает в школе учителем физ-ры за 80 тыс.руб. ...
А вот у нас в школах города дети до сих пор убирают классы, вытирают доски, дежурят по школе и в ...
Знаете... я думаю, что ситуация изменилась кардинально и прежней никогда не будет. Да, в советско...
это у них менталитет такой. Они вон и на трибунах после футбола за собой все убирают. Куда уж та...
И родитель имеет право решать, будет его ребенок мыть полы (даже дома) или нет. И доску тоже.не с...
Отчего же не могут? Изменят параметры УСН, и всё. Например, "выделят" НДФЛ из УСН или, вообще, вс...
Недостатки есть у всех. Глупо оставлять всё, как есть, не прислушиваясь к жалобам и не меняясь в ...
Как бы не получилось так, что, прикрываясь этим законом, банки, у большинства которых внутренние ...
да ладно вам, обижаться на советы эксперта, да еще и бесплатные - это глупо.
Какие страшилки и троллинг? Это реальность моего детства ;) Вы же чуть ли не горидитесь тем, что ...
Про 300 в точку. как тоько понизил сумму до этой действительно потеряли интерес.
Sev, это не бред. Это правда, просто вы ещё не сталкивались и вам не прилетало. Мне подача матери...
У предприятия изъяли документы и сервер. в какие сроки обязаны вернуть если не предъявлено обвин...
У Клерка есть недостатки - это факт )
Пофиг, какой это вопрос, лично мне даже читать ничего не хочется на форуме из-за указанной причин...
Это дисскусионный вопрос. По моему мнению, от UX зависит очень многое.
Мы не будем его отключать. Будет жив, пока будут живы его адепты )