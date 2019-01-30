Клерк.Ру

Чиновников обучат вести Instagram

Институт развития интернета (ИРИ) с февраля займется сопровождением руководства регионов в работе с соцсетями, 

ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее, передает РБК.

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