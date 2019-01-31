Банки обяжут сообщать о причинах блокировки карт

Депутаты Госдумы намерены законодательно обязать банки и небанковские кредитные организации уведомлять клиентов о блокировке банковских карт и электронных кошельков, а также о причинах такого решения. Поправки в закон «О национальной платежной системе» внесла группа парламентариев во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект планируется принять в весеннюю сессию, сообщил РБК Аксаков.

В пояснительной записке авторы проекта обращают внимание на то, что участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах без уведомления, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований

Банки могут заблокировать карты и учетные записи кошельков при подозрениях, что операции проводят в мошеннических целях и при поступлении жалоб от клиентов. Мобильные кошельки также могут быть заблокированы при наличии информации о том, что сервис используется в преступных целях либо пользователь причастен к экстремистской деятельности или терроризму.