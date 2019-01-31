Услуги в электронной форме могут быть не только через интернет

ФНС в письме № СД-4-3/687@ от 18.01.2019 рассмотрела вопрос применения НДС иностранными организациями в отношении услуг в электронной форме, оказываемых через усовершенствованную виртуальную частную сеть.

По мнению ФНС, на такие услуги распространяются нормы статьи 174.2 НК.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 174.2 НК оказанием услуг в электронной форме признается оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через сеть «Интернет», автоматизированно с использованием информационных технологий.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информационно-телекоммуникационная сеть - это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Таким образом, к информационно-телекоммуникационной сети относится не только сеть «Интернет», но и иные сети, соответствующие понятию определения, предусмотренного пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ.