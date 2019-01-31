Продав бывшему мужу помещение, полученное при разводе, надо заплатить НДФЛ

Супругом в 2013 году приобретено нежилое помещение, которое в дальнейшем использовалось в деятельности ООО, директором которого был этот мужчина. После расторжения брака, по решению суда в 2018 году бывшей супруге выделена 1/2 доли этого нежилого помещения, которую она планирует продать бывшему супругу.

Что с НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 27.12.2018 № 03-04-07/95343.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (если договором между ними не установлен иной режим этого имущества).

На основании пункта 17.1 статьи 217 и пункта 2 статьи 217.1 Кодекса освобождаются от налогообложения доходы от продажи объектов недвижимого имущества при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого и более.

Вместе с тем, положения пункта 17.1 статьи 217 НК не распространяются на доходы, получаемые физлицами от продажи имущества, непосредственно используемого в предпринимательской деятельности.

Учитывая, что нежилое помещение использовалось в предпринимательской деятельности обществом с ограниченной ответственностью, доход, полученный от продажи доли в указанном нежилом помещении, которое находилось в собственности супруги с 2013 года, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке.

Вышеназванные разъяснения Минфина доведены до сведения письмом ФНС № БС-4-11/986@ от 23.01.2019.