На что обратить внимание при приеме на работу бывшего госслужащего

О нюансах при приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих говорится в докладе Роструда.

Бывший служащий имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае одновременного наличия следующих обстоятельств:

- лицо, принимаемое на работу, замещало должность госуслужбы, включенную в установленный перечень;

- в должностные обязанности бывшего государственного или муниципального служащего входили отдельные функции госуправления организацией, в которую лицо принимается на работу;

- с момента увольнения с государственной или муниципальной службы прошло менее двух лет.

Указанные требования установлены для граждан РФ, замещавших должности федеральной государственной службы:

- включенные в раздел I или раздел II перечня должностей федеральной госслужбы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, утвержденного Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557;

- должности федеральной госслужбы, включенные в перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные госслужащие обязаны представлять сведения о своих доходах, утвержденный руководителем федерального госоргана в соответствии с разделом III перечня, утвержденного Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557.

Сведения о замещении лицом на прежнем месте работы должности, входящей в перечень, должны быть представлены самим соискателем при оформлении трудовых отношений. Несоблюдение гражданином, ранее замещавшим должность государственной или муниципальной службы, указанных требований влечет прекращение трудового договора.

Для получения согласия комиссии гражданин, замещавший в государственном органе должность государственной службы, включенную в перечень должностей, направляет обращение в комиссию о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации.

Для работодателя предварительное получение согласия комиссии на трудоустройство бывшего госслужащего не является обязательным.

Работодатель не вправе требовать от соискателя предоставления согласия комиссии при заключении трудового договора.

Вместе с тем работодатель при заключении трудового договора с бывшими чиновниками обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора его бывшему работодателю.

Сообщение также направляется по каждому договору при оформлении с основным работником совместительства, независимо от размера зарплаты, а равно при заключении с ним гражданско-правового договора, если стоимость выполняемых работ превышает 100 000 рублей в месяц.