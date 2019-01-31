На что обратить внимание при приеме на работу бывшего госслужащего

О нюансах при приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих говорится в докладе Роструда.
Бывший служащий имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае одновременного наличия следующих обстоятельств:
- лицо, принимаемое на работу, замещало должность госуслужбы, включенную в установленный перечень;
- в должностные обязанности бывшего государственного или муниципального служащего входили отдельные функции госуправления организацией, в которую лицо принимается на работу;
- с момента увольнения с государственной или муниципальной службы прошло менее двух лет.
Указанные требования установлены для граждан РФ, замещавших должности федеральной государственной службы:
- включенные в раздел I или раздел II перечня должностей федеральной госслужбы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, утвержденного Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557;
- должности федеральной госслужбы, включенные в перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные госслужащие обязаны представлять сведения о своих доходах, утвержденный руководителем федерального госоргана в соответствии с разделом III перечня, утвержденного Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557.
Сведения о замещении лицом на прежнем месте работы должности, входящей в перечень, должны быть представлены самим соискателем при оформлении трудовых отношений. Несоблюдение гражданином, ранее замещавшим должность государственной или муниципальной службы, указанных требований влечет прекращение трудового договора.
Для получения согласия комиссии гражданин, замещавший в государственном органе должность государственной службы, включенную в перечень должностей, направляет обращение в комиссию о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации.
Для работодателя предварительное получение согласия комиссии на трудоустройство бывшего госслужащего не является обязательным.
Работодатель не вправе требовать от соискателя предоставления согласия комиссии при заключении трудового договора.Вместе с тем работодатель при заключении трудового договора с бывшими чиновниками обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора его бывшему работодателю.
Сообщение также направляется по каждому договору при оформлении с основным работником совместительства, независимо от размера зарплаты, а равно при заключении с ним гражданско-правового договора, если стоимость выполняемых работ превышает 100 000 рублей в месяц.