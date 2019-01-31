В ТК могут ввести дополнительный отпуск на 10 дней при недомогании

В случае легкого недомогания работнику нужно предоставлять возможность пропуска рабочего времени (одного или нескольких дней) при согласовании с работодателем, но без предоставления больничного листа. С таким предложением об инициировании поправок в ТК в Заксобрание Республики Карелия обратился депутат Петрозаводского горсовета Александр Анишин.

«В нашей стране люди вынуждены вызывать доктора и получать у него больничный даже при легком недомогании, иначе - прогул. Либо переносить заболевание «на ногах», рискуя здоровьем и способствуя тем самым распространению болезнетворных микробов среди коллег по работе. А ведь зачастую для выздоровления достаточно отлежаться всего пару дней», - полагает Александр Анишин.

Установление определенного количества дней (как вариант, 10 дней в год) в течение которых работник при легком недомогании может при согласовании с руководством отсутствовать на рабочем месте без больничного листа с сохранением зарплаты, рабочего места и должности - может стать еще одним правовым механизмом регулирования взаимоотношений работника и работодателя, считает депутат.

При этом принятие соответствующих поправок в ТК имеет ряд преимуществ: