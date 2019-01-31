Россияне смогут сами выбирать, в каком банке получать пенсию, — ФАС хочет четко закрепить это право в законе, рассказали «Известиям» в антимонопольной службе.

Формально право выбирать себе банк для получения пенсии у россиян есть и сейчас, но им не так легко воспользоваться. Действующая версия закона устанавливает, что получать выплаты можно на банковский счет или через «Почту России».

Однако не все граждане знают, что могут выбирать между разными банками. По словам экспертов, в регионах ПФР пытается навязать пенсионерам конкретные кредитные организации.

В ПФР поступили замечания ФАС, сейчас они рассматриваются, сообщили «Известиям» в фонде. Там подчеркнули, что его территориальные органы разъясняют гражданам порядок выплаты и доставки пенсий, информация об этом есть в клиентских отделениях и на сайте, там же размещен перечень компаний, с которыми у фонда заключен договор. В ПФР стараются не допускать создания преимуществ для какой-то одной организации, отметили там.