Сегодня истекает срок сдачи деклараций по земельному и транспортному налогу

1 февраля истекает срок представления организациями деклараций по земельному и транспортному налогу.

УФНС Кировской области обращает внимание на то, что в 2019 году налоговую декларацию по земельному налогу необходимо представлять по новой форме (приказ ФНС России от 30.08.2018 №ММВ-7-21/509@).

В декларации учтены последние законодательные изменения в порядке налогообложения земельных участков юридических лиц. В частности, внесены поправки, позволяющие исчислить налог в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода после изменения его качественных и (или) количественных характеристик (вида разрешенного использования, категории земель, площади).

В новой декларации предусмотрена возможность исчисления налога при изменении в течение налогового периода размера повышающего коэффициента 2 на коэффициент 4 в случае длительного неиспользования земельного участка, предназначенного для жилищного строительства. Используемые при заполнении декларации коды категорий земель приведены с учетом актуальной редакции федерального земельного законодательства.

Форма и порядок заполнения декларации по транспортному налогу по сравнению с прошлым годом не изменились (приказ ФНС России от 05.12.2016 №ММВ-7-21/668@).

При заполнении деклараций по транспортному и земельному налогам рекомендуется использовать опубликованные контрольные соотношения показателей форм налоговых деклараций (письма ФНС России от 03.03.2017 №БС-4-21/3897@ и от 26.10.2018 №БС-4-21/20998@).