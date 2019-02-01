Что изменилось в расчете транспортного налога в 2019 году

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения законодательства, касающиеся порядка налогообложения транспортных средств, напоминают налоговики г. Севастополь

Для налогоплательщиков — физических лиц отменяется применение повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5 при расчете транспортного налога на дорогостоящие легковые автомобили. Теперь для машин средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, при расчете налога будет применяться только повышающий коэффициент 1,1.

При этом расширен Перечень автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, формируемый Минпромторгом России. Он подлежит использованию при расчете транспортного налога для физлиц за 2018 год. В него было включено более 1120 марок и моделей автомобилей.

Еще одним значимым изменением является то, что для налогоплательщиков-организаций прекращает действовать федеральная льгота, уменьшающая налог в отношении транспортного средства массой свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в систему «ПЛАТОН» в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования.

С 2019 года уплата налога и авансовых платежей такими организациями должна производиться в полном объеме, за исключением случаев применения иных налоговых льгот. Таким образом, в связи с отменой вычета по транспортному налогу в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения большегрузами, зарегистрированными в системе «Платон», всю сумму платы можно будет учитывать в составе прочих расходов при расчете суммы налога на прибыль.