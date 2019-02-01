Декларацию по СОУТ можно отправить электронно

На официальном сайте Роструда работает сервис по приему от работодателей деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям в электронном виде.

Если в результате СОУТ будут определены рабочие места, на которых отсутствуют вредные и/или опасные производственные факторы, а также условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда, то должны быть оформлены декларации соответствия условий труда, которые работодатели смогут отправить в ГИТ с помощью специального сервиса.

Чтобы отправить декларацию соответствия условий труда в электронном виде, необходимо перейти на официальный раздел сайта Роструда declaration.rostrud.ru и заполнить необходимую форму согласно инструкции.

Дублировать документы в бумажном варианте и отправлять их повторно в ГИТ не нужно.