Россияне стали больше тратить на еду и бензин

Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита, следует из статистики оператора фискальных данных ООО «Такском».

За период с 1 по 25 января этого года по сравнению с аналогичным периодом в декабре прошлого года средний чек граждан на автозаправках вырос на 8%, при этом стоимость топлива повысилась незначительно.

Эксперты связали это с увеличением НДС и повышенным спросом россиян на сопутствующую продукцию, пишут «Известия».

Больше всего за тот же период увеличилась средняя сумма покупки в супермаркетах и гипермаркетах — на 11%. Расходы на питание в общественных заведениях выросли на 9%. Прежде всего это связано с инфляцией, отметили эксперты.