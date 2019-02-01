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Пособия за счет ФСС проиндексированы

С 1 февраля 2019 года на 4,3 % увеличиваются размеры материнских пособий и социального пособия на погребение.

Таким образом, с 1 февраля 2019 года выплата пособий за счет средств ФСС осуществляется в следующем размере:

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – 655,49 руб.;

- единовременное пособие при рождении ребенка – 17 479,73 руб.;

- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком  – 3 277,45 руб.;

- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми – 6 554,89 руб.;

- социальное пособие на погребение – 5 946,47 руб.

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