Пособия за счет ФСС проиндексированы

С 1 февраля 2019 года на 4,3 % увеличиваются размеры материнских пособий и социального пособия на погребение.
Таким образом, с 1 февраля 2019 года выплата пособий за счет средств ФСС осуществляется в следующем размере:
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – 655,49 руб.;
- единовременное пособие при рождении ребенка – 17 479,73 руб.;
- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком – 3 277,45 руб.;
- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми – 6 554,89 руб.;
- социальное пособие на погребение – 5 946,47 руб.