Развитие и рост бизнеса может привести к идее открытия новых направлений в бизнесе (новые отрасли, открытие собственного производства, интернет-торговля и т.д.). Тут возникают практические вопросы: как в безналоговом режиме профинансировать новый бизнес, как избежать обвинения в дроблении и как защитить новый «белый» бизнес от последствий спорных способов налоговой оптимизации, допущенным «старым» бизнесом бенефициара-инвестора. Ответы на эти вопросы – в статье Ивана Кузнецова: "Создание нового направления бизнеса без налоговых последствий и обвинений в дроблении".

В публикации эксперт подробно рассматривает 5 способов профинансировать новое дело. Перечислим их:

1. Наличные деньги «старого» бизнеса вложить в новое направление. Конечно, речь не идет об обналичивании.

2. Инвестировать в новый бизнес с помощью займа.

3. Сделать вклад в уставный капитал.

4. Осуществить вклад в имущество хозяйственного общества или товарищества.

5. Реорганизовать существующую компанию.

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