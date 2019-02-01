Как ИП не стать плательщиком НДС и налога на прибыль поневоле

В течение 30 дней после госрегистрации ИП может подать уведомление о переходе на УСН. Как не оказаться плательщиком налога на прибыль и НДС поневоле, если российская бюрократическая система к создает к этому все условия. Это стало темой обсуждения на обновленном форуме «Клерка».

Ситуация довольно распространенная: подавая документы на регистрацию ИП в МФЦ предприниматель приложил к ним уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Однако через некоторое время заглянув в Личный кабинет на сайте ФНС обнаружил, что ИП находится на ОСНО. Выяснилось, что документы о переходе на УСН в налоговую инспекцию не попали.

Зачастую функции регистрации налогоплательщиков и работа с ними могут возлагаться не только на разные налоговые инспекции, но и на другие организации, например на МФЦ. Там могут принять уведомление на применение УСН и передать в ИФНС, работающую с налогоплательщиками, а могут и не сделать этого. Каким-то образом проконтролировать такой документооборот предприниматели не могут.

В нашем филиале налоговой послали отдавать заявление на регистрацию ИП в МФЦ. Туда же отдал и заявление на УСН. Они его приняли, но как выяснилось, не передают в налоговую. После получения документов в МФЦ зашел в наш филиал налоговой, там и сдал заявление, поставили дату, печать и подписи,

— ermiht

Сконцентрировав внимание на организациия нового дела предприниматель мог пропустить срок подачи уведомления и тогда автоматически стал бы плательщиком налога на прибыль, НДС и должен был бы предоставлять отчетность по ним.

На сегодняшний день, учитывая неразбериху и исчезновения данных из Личного кабинета ИП на сайте ФНС, получение экземпляра уведомления о переходе на «упрощенку» становится одной из первоочередных задач предпринимателя. Если у него нет документа с отметкой о получении в ИФНС, то при разбирательствах ему будет очень сложно доказать право применения УСН.