Как учитывать доходы от аренды в целях ЕСХН

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.2 НК сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и ИП, производящие сельхозпродукцию, при условии, что в общем доходе доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также от оказания услуг, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 346.2 НК, составляет не менее 70 %.

В целях применения подпункта 1 пункта 2 статьи 346.2 НК налогоплательщик включает доходы в виде арендных платежей в состав выручки от реализации в том случае, если деятельность по предоставлению имущества в аренду является основным видом деятельности налогоплательщика и осуществляется им на систематической основе. В иных случаях доходы в виде арендных платежей являются внереализационными доходами налогоплательщика.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/2631 от 21.01.2019.