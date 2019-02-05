Какие требования установлены к помещениям для торговли алкоголем

На госрегистрацию в Минюст направлен Приказ Минфина от 17.12.2018 № 272н, который устанавливает требованиях к стационарным торговым объектам, складским помещениям при обороте алкогольной продукции.

Что касается общепита, то организации вправе осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на основании соответствующей лицензии исключительно в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.

Минфин в письме № 03-14-11/203 от 09.01.2019 также сообщает, что место осуществления розничной продажи алкогольной продукции и место осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания должны отличаться как фактически, так и в лицензии.