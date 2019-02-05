Новогодние каникулы предлагают заменить отпуском

В длинные новогодние праздники турпутевки дорожают, и многие россияне не могут позволить себе платить за полноценный отдых двойную цену, а потому вынуждены оставаться дома – есть и употреблять спиртные напитки, нанося вред своему здоровью.

Инициативный россиянин изложил свой взгляд на этот праздничный вопрос.

По его мнению, такие длинные выходные россиянам ни к чему. Конечно, отнимать дни отдыха у граждан не нужно, но следует их перераспределить.

По его мнению, оставить выходными следует 31 декабря, 1, 2, 7 января. Освободившиеся дни он предлагает добавить в виде дополнительной недели к 28 дням ежегодного оплачиваемого отпуска.

Соответствующая инициатива размещена на сайте РОИ.

По его мнению, это полезно и для экономики страны – промышленность не будет простаивать долгих 10 дней.

Примечательно, что на момент написания данного материала, противников этой идеи насчитывается больше, чем сторонников.

А вы готовы работать поменять новогодние праздники на дополнительные дни отпуска?