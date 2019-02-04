Грубость начальства вредит экономике

Экономика России теряет около $2 млрд ежегодно из-за грубых руководителей, к таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики.
Под враждебным или агрессивным поведением начальника специалисты ВШЭ подразумевали постоянное унижение подчиненных, их подавление, оскорбления и грубое обращение.
Чаще всего их заставляли делать рутинную и неквалифицированную работу (24%), ставили их перед фактом нововведений без предварительного обсуждения (23%), устраивали «публичные порки» (22%), обманывали (19%) и игнорировали их мнения и идеи (19%), пишут «Известия».