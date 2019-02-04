Грубость начальства вредит экономике

Olgabsh с вашей высоты очень удобно падать - не больно! когда поднимитесь выше тогда поговорим, опока за ... Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

Тишина а если он уволился, напоминаю речь шла о девочке менеджере распространяющей коробки. Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

msneg Ха, две чашки кофе это точно не дорого. Плюс, это же книга про бухгаааалтерааа. Я точно прочитаю! Не хочу умереть бухгалтером. Сонькины рассказы

Тишина Опыт у вас чуствуется, и в покупке авто и в бух.учете и ком.тайне. Так что случилось с теми чуде... Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

frolova lena и что 1С выпустит очередное обновление с автоматической отправкой Вашим контрагентам данных по за... Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

Olgabsh Потому что в 1С иногда работает МНОГО людей и они иногда! Не все умные, такой тренд, и что 1С вып... Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

dr_oplet У автора очень порочная логика с подменой понятий. С таким подходом открываются новые горизонты ю... Что должен содержать документ, чтобы он мог считаться уставом ООО?

Olgabsh Бред написан у Вас, у меня написан опыт, да несут ответственность авто-салон, Вы я так понимаю ма... Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

Дедушка Тимофей Для электронной книги норм. Учитывая, что на Литресе бонусы от Сберонлайна принимают, можно совсе... Не хочу умереть бухгалтером. Сонькины рассказы

Дедушка Тимофей На Литресе электронная версия книги, а если я люблю бумагу? Где можно заказать бумажную версию кн... Не хочу умереть бухгалтером. Сонькины рассказы

sveta333 напишите пож.мне в личку - sos....написала вопрос - куда он делся не пойму. Простите пож.заранее ... Не хочу умереть бухгалтером. Сонькины рассказы

Izem Ну, так, они не могут подкрепить свои требования документально. И явно путают и понятия, и субъек... Сколько денег я могу снять с расчетного счета ИП?

Кот Матроскин Прочитал. Ну не знаю. Я не интересовался специально. То что я читал на его сайте 3 года назад - М... Налогового оптимизатора Сивкова арестовали за мошенничество

Izem Здесь можно редактировать – внизу сообщения три точки. Но пункт редактирования в меню сегодня у м... Сколько денег я могу снять с расчетного счета ИП?

treoiudsa Физлицо и есть этот ИП, в том и суть.По НК "ИП - это физическое лицо", там так прямым текстом нап... Сколько денег я могу снять с расчетного счета ИП?

Над.К Ну насчет того, что он сам партию закрыл неправда, её ВС ликвидировал. Налогового оптимизатора Сивкова арестовали за мошенничество

Izem Мой ответ был бы подчёркнуто культурен, но твёрд. И попросил бы для начала обосновать такое требо... Сколько денег я могу снять с расчетного счета ИП?

Тишина но все они уходили с тем ПО, которое я для них выбирала).Вы уверены, что они его потом не поменя... Пытаясь облегчить жизнь бухгалтерам, 1С перестаралась

Кот Матроскин Был как-то 2016ом у него на семинаре. Нормальный он подданый, 100%-тный россиянин.))) Он хотел си... Налогового оптимизатора Сивкова арестовали за мошенничество