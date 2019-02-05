Что делают бухгалтеры, когда устают от своей работы

Иногда работа надоедает и хочется все бросить. Как пережить эти моменты усталости от работы и чем отвлечь себя, когда «накрыло» – эта тема стала предметом обсуждения коллег в нашей группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Мы проанализировали обсуждение и сгруппировали перечень способов отвлечься от бухгалтерской работы:

взять отгулы;

поехать на море;

устроить шоппинг;

завести собаку;

сделать ремонт в квартире;

заняться фитнесом;

рисовать;

вязать;

вышивать бисером;

учить иностранный язык;

смотреть сериалы;

печь торты;

выпить коньяка.

А как вы спасаетесь от временно нахлынувшей на вас неприязни к бухучету?