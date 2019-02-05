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Что делают бухгалтеры, когда устают от своей работы

Иногда работа надоедает и хочется все бросить. Как пережить эти моменты усталости от работы и чем отвлечь себя, когда «накрыло» – эта тема стала предметом обсуждения коллег в нашей группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Мы проанализировали обсуждение и сгруппировали перечень способов отвлечься от бухгалтерской работы:

  • взять отгулы;
  • поехать на море;
  • устроить шоппинг;
  • завести собаку;
  • сделать ремонт в квартире;
  • заняться фитнесом;
  • рисовать;
  • вязать;
  • вышивать бисером;
  • учить  иностранный язык;
  • смотреть сериалы;
  • печь торты;
  • выпить коньяка.

А как вы спасаетесь от временно нахлынувшей на вас неприязни к бухучету?

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