Что делают бухгалтеры, когда устают от своей работы

Иногда работа надоедает и хочется все бросить. Как пережить эти моменты усталости от работы и чем отвлечь себя, когда «накрыло» – эта тема стала предметом обсуждения коллег в нашей группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.
Мы проанализировали обсуждение и сгруппировали перечень способов отвлечься от бухгалтерской работы:
- взять отгулы;
- поехать на море;
- устроить шоппинг;
- завести собаку;
- сделать ремонт в квартире;
- заняться фитнесом;
- рисовать;
- вязать;
- вышивать бисером;
- учить иностранный язык;
- смотреть сериалы;
- печь торты;
- выпить коньяка.
А как вы спасаетесь от временно нахлынувшей на вас неприязни к бухучету?