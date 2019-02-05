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В 4-НДФЛ внесли незначительные изменения

В декларацию о предполагаемом доходе 4-НДФЛ внесены изменения. Приказ от 09.01.2019 № ММВ-7-11/3@  официально опубликован 4 февраля и вступит в силу через два месяца.

Изменения незначительные. В частности:

  • штрих-код "03405017" заменен на штрих-код "03406014".
  • в поле для указания наименования документа, подтверждающего полномочия представителя, теперь необходимо отражать также реквизиты данного документа
  • печать представителя проставляется при ее наличии.

Форму 4-НДФЛ представляют предприниматели, применяющие ОСНО, для расчета авансовых платежей по налогу на доходы физических лицисходя из предполагаемого дохода. Однако её планируют отменить, законопроект об этом уже внесен в Госдуму.

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