В 4-НДФЛ внесли незначительные изменения

Ирония Надейтесь надейтесь, истина особенно высшая (я так понимаю вы в низшей) обязательно вас посетит))... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

РюмкаБезысходности Спасибо, постараюсь не болеть. Хотя зима, грипп, вот это всё. И за сочувствие спасибо, за ним и х... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Ирония Реальность одна, ее восприятие разное))) у некоторых в силу достижения психиатрии и не специалист... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

РюмкаБезысходности Реальность, это которая у каждого своя? Или Вы не признаёте современные достижения психиатрии? А ... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Ирония Да видимо плохо читали, да и тайных знаний там нет, есть реальность ну хотя бы в Республиках))) ... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

РюмкаБезысходности Признаю только трибунал сестёр битвы и лично Святой Целестины! Всё остальное ересь и предательств... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

xyliganka Где подписаться в письме? Киньте ссылку... обязательно пойду вместе со всеми защищать свои права! Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

РюмкаБезысходности Ну всё правильно. А то бедолагам из органов приходилось по всей стране и куче реестров искать у к... В России появятся основные налогоплательщики. Кто это такие

Над.К Короче, выделят их в отдельные инспекции, вместе с аффилированнами компаниями. И будут драть нало... В России появятся основные налогоплательщики. Кто это такие

Ирония )))А то-есть вы садист палочник, боже каких только спецов нацистов тут не встретишь, скрытые дохт... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

natalisa52 Вообще Россия на этом может хорошо заработать. У нас сейчас много сайтов. которые хорошо работают... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

РюмкаБезысходности Ну, зачем же себя тыкать, когда есть такие срыватели покровов и открыватели глаз. Голливуд отдыха... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

natalisa52 Северная Корея так живёт уже 80 лет. А нам просто стыдно. что до сих пор от всех зависим..Что кас... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

Natali Kr а у нас в Удмуртии министр образования не так давно, в конце января ( с 1 февраля, как все помнят... Рейтинг чиновничьих перлов: от «макарошек» до уборки снега в мешки

Natali Kr Ну дать возможность брать отпуска без сохранения заработной платы. сколько то дней. например до 5... Опрос про больнично-отпускной вопрос

Замученный бухгалтер Я считаю, что в одном письме не надо мешать все в кучу-"неправильные" законы, "лишние" налоги, на... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

Ирония )))Живой ... живомыслящий, а палочкой тыкайте себя, так быстрее осознание живости придет)))) А т... В Госдуме допускают отключение России от Интернета

tinka10_03 Вот при ответе на второй вопрос я тоже замешкалась....неоднозначные варианты ответа) Опрос про больнично-отпускной вопрос

ale96433132 О! А я буду радеющий за народ чиновник, которому пиндосы и бриташки конституцию написали такую, ч... Бухгалтеры готовят открытое письмо главе ФНС Михаилу Мишустину

РюмкаБезысходности Ух-ты! У нас тут настоящий сетевой ээээ, альтернативно мыслящий. Приготовился потыкать палочкой* В Госдуме допускают отключение России от Интернета