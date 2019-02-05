ФНС выходит на тропу войны с дроблением бизнеса

Федеральная налоговая служба решила усилить борьбу с дроблением бизнеса. В инспекции разослано письмо от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 «О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса».

В письме отмечается, что налоговые преимущества в форме специальных налоговых режимов, предусматривающих пониженные налоговые ставки, установлены только для малого бизнеса с целью создания равных конкурентных условий для участников рынка. Злоупотребления такими преимуществами нивелируют усилия государства по налоговой поддержке малого бизнеса.

Руководство налогового ведомства поручило усилить контрольно-аналитическую работу в отношении налогоплательщиков, которые создают видимость деятельности нескольких самостоятельных налогоплательщиков, по сути таковыми не являясь.

Для выявления схем по дроблению, ФНС предлагает с помощью общественных организаций, объединяющими представителей малого бизнеса, уполномоченных по правам предпринимателей в регионах и бизнес-сообществ. Но особое внимание следует обращать на сообщения граждан.

При этом в письме указывается, что необходимо исключить предъявление необоснованных претензий к разделению бизнеса, не направленному на злоупотребления, поскольку выбор и изменение бизнес-структуры является исключительным правом хозяйствующего субъекта.

В своей работе налоговым органам рекомендовано учитывать обзоры судебной практики, направленные ранее письмами ФНС России.