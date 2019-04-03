Затраты на рекламу в Интернете полностью учитываются в расходах

Пунктом 4 статьи 264 НК предусмотрен перечень расходов, относящихся к расходам на рекламу, учитываемым при налогообложении прибыли в полном объеме.

Так, к расходам на рекламу относятся расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению), информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании.

Учитывая, что расходы на рекламу производимых (приобретенных) или реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания через информационно-телекоммуникационные сети предусмотрены абзацем вторым пункта 4 статьи 264 НКУ, то такие расходы учитываются при расчете налоговой базы по налогу на прибыль в полном объеме.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/18919 от 21.03.2019.