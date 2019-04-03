ЦЗН требует с работодателей отчеты о вакансиях

Компании стали все чаще получать от ЦЗН письма с требованием сдачи отчета о вакансиях. Инспекторы ссылаются на статью 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», а узнают о наличии вакансий, мониторя сайты объявлений.

Этот вопрос, в частности, стал темой обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

сейчас ЦЗН начал активно проверять сайты поиска работы и если обнаруживают вакансию, о которой им организация не сообщила, передают информацию в прокуратуру, так как по закону от 1991 оказывается мы обязаны уведомлять ЦЗН об открытых вакансиях и обязаны принимать от них людей на собеседования, но как сама инспектор сказала "мы прекрасно понимаем что Вы врят ли кого-то возьмёте на работу, но для галочки и Вы и мы должны отработать вакансию". Так же она сказала, что у них года 1,5 работает сайт где регистрируешься и никакие бумажки для них не надо заполнять. - Nadin Nadin

Напомним, в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 года N 1032-1 работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в ЦЗН информацию о вакансиях.

Информация предоставляется работодателями в отношении всех имеющихся у них в наличии вакансий независимо от того, предполагаются ли они к замещению. Иными словами, если работодатель считает, что у него есть вакансия, он обязан сообщить органу службы занятости о ее наличии.

Об этом, в частности, сообщает Минтруд в письме № 14-1/В-953 от 25.10.2017.