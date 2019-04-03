Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первого ребенка

В правительстве обсуждают возможность выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка. Об рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос какие меры необходимы для увеличения рождаемости и возможно ли введение материнского капитала на первого ребенка.

«Я не буду скрывать: конечно, и такие варианты тоже обсуждаются», — цитирует Голикову ТАСС.

Голикова добавила, что, «скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей». «Это связано со многими аспектами, в том числе... с необходимостью обеспечения и сохранения нации российской», — подчеркнула вице-премьер.

Однако говорить о том, как повлияли и повлияли ли вообще на мотивацию семей к рождению и появлению там первых, вторых и последующих детей эти выплаты пока рано, считает вице-премьер. «Я думаю, что такие итоги более или менее можно будет подводить в середине-конце 2019 года», — сказала вице-премьер.