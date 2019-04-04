Когда при исправлении счета-фактуры можно не сдавать уточненку по НДС

Продавец осуществил поставку товара (оборудование) на территории РФ в адрес обособленного подразделения иностранной компании, вставшей на налоговый учет в РФ, и выставил счет-фактуру, в котором не указал ИНН и КПП покупателя. Указанный счет-фактуру покупатель в книге покупок не регистрировал.

Как внести исправления в эту счет-фактуру и декларацию по НДС, разъяснила ФНС в письме № СД-4-3/5268@ от 25.03.2019.

Поскольку продавец в счете-фактуре не указал ИНН и КПП покупателя, то в новом экземпляре счета-фактуры продавец указывает правильные ИНН и КПП покупателя.

Поскольку в рассматриваемой ситуации выставление продавцом первичного счета-фактуры (без указания ИНН и КПП) не привело к занижению суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет у продавца, то указанный налогоплательщик-продавец вправе представить уточненную декларацию по НДС за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован первичный счет-фактура в книге продаж.

В случае, если продавец не представил уточненную налоговую декларацию и при налоговой проверке выявлены расхождения между сведениями из книги покупок покупателя и книги продаж продавца, то указанные расхождения могут быть урегулированы посредством представления пояснений со стороны покупателя и продавца.

Кроме того, покупатель вправе заявить к вычету сумму НДС на основании счета-фактуры с внесенными в него исправлениями за любой из входящих в 3-летний срок налоговых периодов после принятия на учет приобретенного оборудования при наличии указанного счета-фактуры.