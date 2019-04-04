Чем чаще всего занимаются самозанятые

Среди самозанятых наиболее популярным видом деятельности является перевозка пассажиров. На этот вид приходится 20% всех зарегистрированных в приложении «Мой налог».

Также распространёнными видами деятельности, которые самозанятые чаще всего указывают, являются сдача квартир в аренду (около 7%), консультирование (5%), репетиторство (4%) и программирование (2%), передает RT со ссылкой на пресс-службу ФНС.

Напомним, в настоящее время в четырех экспериментальных регионах зарегистрировано около 57 тыс. плательщиков НПД. Власти планируют распространить этот механизм на всю страну,