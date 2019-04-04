Индивидуальные предприниматели будут по-новому считать НДФЛ

Госдума в третьем чтении приняла закон о новом порядке расчета НДФЛ у ИП, применяющих ОСНО.

С 2020 года отменяется форма декларация о предполагаемом доходе (4-НДФЛ) и авансовые платежи, рассчитанные от такого дохода.

Авансы надо будет платить по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев исходя из фактически полученного дохода. При этом можно будет учитывать профессиональные и стандартные налоговые вычеты.

Срок уплаты авансовых платежей, как и при УСН, не позднее 25-го числа первого месяца, следующего соответственно за первым кварталом, полугодием, девятью месяцами налогового периода. При этом никакой квартальной отчетности по НДФЛ со своих доходов у ИП не будет.

Уплачивать налога за год, как и прежде, надо будет не позднее 15 июля следующего года, а декларацию подавать не позднее30 апреля.