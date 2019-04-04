Декларации по транспортному и земельному налогам отменили

В третьем чтении принят закон с очередными поправками в Налоговый кодекс.

Значительные изменения ждут организации, владеющие транспортом и земельными участками. Начиная с налогового периода 2020 года отменены декларации по транспортному и земельному налогам.

Эти налоги будет рассчитывать налоговая инспекция на основании имеющихся у них данных. Таким же образом сейчас рассчитываются налоги для граждан.

ИФНС будет направлять сообщения об исчисленном налоге на основе документов и иной информации, имеющихся у налогового органа.

В сообщении должны быть указаны объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, сумма исчисленного налога. Организации могут оспорить такое начисление, предоставив необходимые документы и пояснения в течение десяти дней после получения сообщения.

Подробный порядок действий по взаимоотношению налогоплательщика и налоговых органов приведен в обновленных главах 28 и 31 Налогового кодекса.