Когда реализацию можно провести по ставке НДС 18%

Аренда состоит из постоянной и переменной частей, фактически оказанных в 2018 году. Минфин в письме № 03-07-11/19114 от 21.03.2019 пояснил, какую ставку НДС надо применять.

Ставка НДС в размере 20% применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 января 2019 года.

В связи с этим применение ставки НДС в размере 18% в отношении услуг по аренде, стоимость которых состоит из постоянной и переменной частей, фактически оказанных в 2018 году, закону не противоречит.