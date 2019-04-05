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Какие профессии в России самые востребованные

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях, сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов.

В основном российские производители нуждаются в специалистах рабочих профессий (слесари, сварщики). В строительной отрасли работодатели ищут монтажников, бетонщиков и плотников.

Вуколов подчеркнул, что наиболее привлекательными по уровню зарплаты являются вакансии высококвалифицированных работников в сфере промышленности, а также вакансии капитана корабля и командира воздушного судна.

«Для старшего механика в одной из рыбопромышленных компаний в Приморском крае есть предложение с зарплатой от 380 тыс. рублей. Соискатели, претендующие на позицию „капитан корабля“ и „командир воздушного судна“, могут подобрать для себя вакансии с зарплатой от 300 тыс. рублей», — цитирует слова Вуколова ИА ТАСС. Он отметил, что на такой же размер зарплаты могут рассчитывать специалисты, претендующие на вакансию главного технолога винодельческого хозяйства на Кубани.

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