Налоговики объявляют НДС и НДФЛ несуществующими налогами

Привычные всем налоги, платить которые налогоплательщики обязаны в силу закона, неожиданным образом, по мнению налоговиков стали несуществующими.

Сообщения об этом получают из ИФНС бухгалтеры, которые запрашивают справки ос состоянии расчетов по конкретному налогу/взносу.

Одна из участниц группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке запросила выписку конкретно по НДС, и получила ответ: «не найден КБК, несуществующий налог».

Другая участница бухсообщества решила проверить данные по НДФЛ и также была обескуражена сообщением о том, что такого налога не существует.

Уже несколько раз делала запрос выписки по расчету с бюджетом, пишет типа вас тут не существует, в другом месте вообще выдало- такого налога не существует (НДФЛ)!!!!!!

Что у них там с программой случилось, что она у них обкурилась? Блин, когда же они начнут нормально работать и делать так, чтоб все работало на ура! — пишет Ксения

9 налоговая, второй раз запрашиваю выписку по НДФЛ (пени какие-то болтаются в ЛК), результат: по «неизвестному налогу с КБК... » данные в КРСБ отсутствуют... — сообщает Валерия

Такие странности налоговики объясняют сбоем в работе системы по актам сверок.

Некоторые бухгалтеры отправив запроса на сверку по налогам получают ответ, что декларация содержит ошибки и не принята к обработке.

Напомним, накануне мы рассказывали, что программное обеспечение ФНС после обновления стало выдавать справки и выписки в формате xml, что совсем не радует бухгалтеров, так как разобраться в этом сборнике тегов и символов не так-то просто.