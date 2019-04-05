Инвестиционные советники оказались не равны перед налоговым законом

НДС не будет взиматься с выручки инвестсоветников, являющихся лицензированными профучастниками рынка ценных бумаг, пишет «Коммерсантъ».

Это следует из ответного письма Минфина на запрос Национальной ассоциации участников рынка ценных бумаг (НАУФОР, объединяет брокеров, управляющих и других профучастников, в том числе инвестсоветников), опубликованного на сайте СРО. «Поскольку законом "О рынке ценных бумаг" инвестиционные советники признаются профучастниками, то они не вправе применять и налоговый спецрежим в виде упрощенки. Толкование Минфина основано на буквальном прочтении НК РФ, в котором говорится про освобождение от НДС только для тех участников РЦБ, которые действуют на основании лицензии»,— поясняет партнер Taxology Алексей Артюх.

При этом для инвестсоветников как таковых такого требования закон не установливает. Поэтому освобождение от НДС формально не распространяется на участников рынка других категорий, в частности на индивидуальных предпринимателей или консалтинговые фирмы. И если первые имеют возможность освободиться от налога в силу незначительной выручки (менее 2 млн руб. за квартал), то вторым, очевидно, придется платить.

Участники рынка считают, что коллизия создает несправедливые условия конкуренции. «Лишние» 20% НДС могут стать экономическим регулятором для того, чтобы все советники стали профучастниками с лицензией, тем самым выдавив «узких» игроков, не осуществляющих лицензируемую деятельность.

На новый рынок в итоге не пришли и индивидуальные предприниматели, так как правила игры не соответствуют их возможностям. «Индустрия предлагает частникам создать ИП, вносить страховые взносы, исполнять требования по ПОД/ФТ, предоставлять отчетность в формате XBRL, оплатить участие в СРО, снять офис. Это не окупится никогда»,— констатирует частный инвестор Виталий Калугин (Екатеринбург). Глава НАУФОР Алексей Тимофеев сообщил, что идут консультации с госорганами по изменению как налогового, так и другого законодательства (в том числе в части требований по противодействию отмыванию), чтобы устранить оставшиеся препятствия для работы инвестиционных советников всех видов.