Суд приостановил работу интернет-магазин «Плеер.ру» из-за неприменения ККТ

Савеловский суд Москвы вынес решение о приостановлении на 30 дней работы интернет-магазина электроники «Плеер.ру» по итогам совместной проверки ФСБ и ФНС, пишет портал Право.ru

Выяснилось, что магазин не применяет онлайн-кассы, хотя, в соответствии с законодательством, должен был перейти на новый порядок с 1 июля 2018 года.

По оценкам ФНС России, организация скрыла данные о расчетах на сумму более 1 млн рублей , тем самым уклонившись от уплаты налогов.

В карточке дела на сайте суда уточняется, что «Плеер.ру» (в лице владельца ООО «Алеко Т») такое нарушение допускает повторно. Представитель компании в ходе заседания по административному делу просил суд прекратить производство, поскольку истек срок давности и сумма неучтенной выручки не превышает 1 млн руб. Суд ходатайство отклонил: в материалах дела представлены доказательства о нарушениях на 1,22 млн руб.

Сейчас офис «Плеер.ру» опечатан сотрудниками службы судебных приставов. На официальном сайте магазина говорится, что он временно не работает по техническим причинам.

В июле прошлого года в офисе интернет-магазина прошли обыски, связанные с тем же неприменением ККТ и неучтенной выручкой.