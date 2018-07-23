Неприменение онлайн-ККТ привело к обыскам и закрытию сайта интернет-магазина «Плеер.ру»

На сайте ФНС размещено сообщение о том, что налоговики, совместно с ФСБ, пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. Речь явно идет об интернет-магазине «Плеер.ру». О том, что там проходят обыски и сайт магазина не работает ранее сообщили СМИ.

Судя по информации, размещенной налоговиками, одна из причин их прихода в компанию - неприменение онлайн-ККТ. Налоговики предупреждают, что для выявления организаций с неучтенным денежным оборотом ФНС России постоянно мониторит рынок интернет-торговли. Полученные фискальные данные, а также другая информация из открытых источников позволяют им теперь однозначно идентифицировать лиц, скрывающих продажи.

Уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. Полученная магазином выручка не фиксировалась в налоговой отчётности, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались. По сообщениям СМИ, арестован главный бухгалтер компании.