Когда, находясь в отпуске по уходу за ребенком, можно претендовать на оплату больничных

Оплачивается ли больничный, если работник находится в отпуске по уходу за ребенком?

Главный критерий для ответа на этот вопрос — работает ли сотрудник. Речь идет о тех случаях, когда работники, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работают на условиях неполного рабочего времени, пояснили в ФСС.

Например, женщина 4 часа в день работает и соответственно получает зарплату пропорционально отработанного времени, и 4 часа в день у неё отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. На период отпуска ей пособие по уходу за ребенком.

В случае, если у неё заболел ребенок или она сама, то, конечно, она не сможет работать. Ей оформляется больничный лист и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности на общих основаниях (процент среднего заработка в зависимости от стажа: до 5 лет — 60%, от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100%). Однако, в случаях, когда для расчета пособия будет использоваться МРОТ, он будет применяться пропорционально продолжительности рабочего времени. Это возможно в двух ситуациях:

— в двух календарных годах, предшествующих году нетрудоспособности, отсутствует заработная плата,

— средний месячный заработок ниже МРОТ.



Итак, больничный лист будет оплачен, если сотрудник работает на условиях неполного рабочего времени. Если же он находится в отпуске по уходу за ребенком и фактически не осуществляет трудовую деятельность, то больничный не выдается, пособие не выплачивается.