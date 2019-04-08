Клерки требуют оставить в покое часовые стрелки

Переводить стрелки часов на летнее/зимнее время — плохая затея. Так считают большинство (67%) участников опроса, который прошел на нашем сайте.

Напомним, с подобным предложением выступил депутат Андрей Барышев, который разработал и внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Отмечается, что принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов за год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток.

Добавим, что треть наших читателей такую идею одобряют и требуют вернуть в регионы солнечный свет переводом стрелок часов.