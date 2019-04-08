Операторы связи и ФСБ выступили против iPhone без сим-карт

Крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» («Билайн») — выступают против внедрения в стране технологии eSim, которая используется в последних моделях устройств Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической сим-карты, пишет РБК.

Этот вопрос обсуждался на совещании при участии представителей ФСБ, которые также выступили против этой технологии.

Поясним, eSim — это интегрированная на этапе производства в смартфон микросхема, на которой хранится вся информация, необходимая для его подключения к сети сотовой связи. Для получения номера телефона и тарифного плана пользователю устройства с eSim достаточно скачать приложение выбранного оператора связи или сканировать его QR-код, после чего настройки для пользования сотовой сетью запишутся на eSim; таким образом, в посещении офиса мобильного оператора нет необходимости.

Технология работает в 24 странах на iPhone моделей XS, XS Max и XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei.

Российских операторов беспокоит вероятное обострение конкуренции и последующее за ним сокращение выручки. eSim даст возможность абонентам легко менять оператора связи, что может привести к ценовым войнам между телекоммуникационными компаниями.