В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, пишет РБК.
«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов может испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», —сообщили в пресс-службе Сбербанка.
При попытке войти в «Сбербанк Онлайн» клиенту выдается табличка «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут».
В последний раз о массовом сбое в работе этой системы Сбербанка сообщали в конце октября 2018 года. Тогда у клиентов возникали проблемы при проведении операций, но сбой был устранен примерно спустя 40 минут после возникновения.