Алименты больше не будут взыскивать с компенсации за использование личного имущества

Правительство внесло изменения в Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

Постановление от 01.04.2019 № 388 официально опубликовано в прошедшую пятницу.

Изменения внесены в подпункт «п» пункта 2 перечня. В доходы, с которых не удерживаются алименты, добавлена компенсация личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, и возмещением расходов, связанных с их использованием.

Поправки в перечень потребовались из-за решения Конституционного суда, признавшего не соответствующим Конституции взимание алиментов с компенсации за использование личного имущества работника.