В систему росийского tax free включат еще один город

Минпромторг предлагает расширить перечень городов, включенных в систему tax free. Проект постановления правительства опубликован на портале будущих нормативно правовых актов.

Система tax free заработала в России в апреле 2018 года, напоминает РБК. В пилотном проекте сейчас участвуют регионы, которые принимали ЧМ-2018: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области, а также Краснодарский край. Также в проекте участвует Московская область.

Минпромторг предлагает дополнить географию пилотного проекта еще одним городом, отмеченным «наибольшей туристической привлекательностью», — Великим Новгородом. О включении Новгородской области в список регионов, где реализуется пилотный проект по tax free, предлагал подумать еще в апреле 2017 года президент Владимир Путин. Такое поручение он давал по итогам встречи с представителями деловых организаций области.

За время действия пилотного проекта по tax free с апреля по декабрь 2018 года иностранцы купили в России товары на 8 млрд руб., оценивал ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. Без tax free этих покупок, по словам министра, могло бы не быть. Средний чек покупки у иностранцев, использовавших tax free, составил 100 тыс. руб., самыми активными покупателями были китайцы. Товарами, пользовавшимися особой популярностью у туристов, были косметика, ювелирные украшения, часы, бижутерия.