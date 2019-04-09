Какой статус плательщика указывать при перечислении НДФЛ

В 2019 года участились случаи неверного отражения в платежных документах статуса плательщика при перечислении работодателями НДФЛ в бюджет, сообщает УФНС Республики Алтай.

Так с начала года в регионе поступило более 3 тысяч таких платежных документов. Неверное отражение статуса налогоплательщика влияет на своевременность отражения платежей в лицевых счетах, предупреждают налоговики

Правилами заполнения распоряжений о перечислении денежных средств в бюджетную систему РФ предусмотрена особенность оформления платежного документа при выполнении обязанностей налогового агента.

Для разграничения статуса плательщика средств предназначено поле 101 распоряжения, вмещающее два знака.

При выполнении обязанностей налогового агента юридические лица и индивидуальные предприниматели должны заполнять поле 101 платежного документа отдельно выделенным значением статуса «02» — «налоговый агент». Статус «01» при уплате НДФЛ не указывается.