Сбербанк все-таки подключат к системе быстрых платежей ЦБ

ЦБ обяжет Сбербанк подключиться к Системе быстрых платежей с 1 сентября. Именно все системно значимые банки должны предоставлять услуги СБП. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания Центробанка о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России».

Остальные банки должны подключиться к СБП не позднее 1 апреля 2020 года. Законопроект об обязательном подключении к ней сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

В перечень системно значимых кредитных организаций, по данным ЦБ на начало октября 2018 года, входили Сбербанк, ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Сбербанк развивает свою систему платежей и не планировал участвовать в СБП, о чем ранее говорили представители банка. Однако Центробанк это не устраивает.