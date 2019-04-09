У кого силовики смогут блокировать счета

Руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга, а также их региональных структур могут получить право без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, а также организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка». Такие полномочия силовикам дает законопроект, подготовленный Росфинмониторингом, пишут «Ведомости».

Блокировать счета можно будет на срок до 10 дней, только «в не терпящих отлагательства случаях» и лишь на основании «достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных» сведений. О решении нужно будет уведомить прокуратуру. С заблокированного счета его владелец сможет получать только суммы в размере прожиточного минимума. Как говорится в пояснительной записке, механизм разработан с учетом мнения правоохранительных органов для пресечения использования счетов и кошельков, ненадолго открытых на подставных лиц или «с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев». Блокировать такие счета через суд неэффективно, пишет Росфинмониторинг.

Такие требования к доказательствам означают, что формально должна быть представлена вся цепочка платежей, например, при расчете биткойнами за наркотики — вплоть до их конвертации в фиатные валюты и зачисления на счет продавца наркотиков, поясняет оперативный сотрудник МВД. Это очень сложно, признает он, но, возможно, на практике требования будут не такими строгими и хватит агентурных сообщений или предварительных показаний.

Политики поддерживают нововведения Росфинмониторинга для борьбы с террористами и наркодельцами, но категорически против их применения в отношении митингов. «Местные администрации часто злоупотребляют, не разрешая протестные акции. Очевидно, что такую новеллу вводят, поскольку социально-экономическая ситуация ухудшается и все больше людей выходит на протестные акции», — уверен руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

Появление законопроекта еще раз показывает, что в глазах власти протестная активность приравнена к экстремизму, говорит руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.