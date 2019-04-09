ФНС побила очередной рекорд по борьбе с однодневками

Федеральная налоговая служба обновила рекорд в борьбе с фирмами-однодневками. Количество неблагонадежных компаний упало до 4,7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц, пишет РБК.

По последним данным ФНС, в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о 3,9 млн организаций, а число компаний с признаками фиктивности снизилось до 186,9 тыс.

«С 1 января 2017 года количество таких компаний сократилось более чем на 1 млн», — подчеркивают налоговики.

Однодневками ФНС считает юрлиц, не ведущих реальную деятельность, зарегистрированных по адресу массовой регистрации и, как правило, имеющих убытки или нулевые доходы и расходы. Среди других признаков однодневок — отсутствие сотрудников, значительные отклонения уровня рентабельности от средних по отрасли, регистрация юрлица незадолго до сомнительной сделки, отсутствие упоминаний в открытых источниках.

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.

За 2018 год ФНС исключила из ЕГРЮЛ 487,8 тыс. недействующих фирм. Изменения в законе о госрегистрации с 2017 года позволили ФНС исключать из реестра юрлица с недостоверными сведениями без обращения в суд (по данным на 1 апреля, из реестра исключено около 90 тыс. таких юрлиц). ФНС также отказывает в регистрации компаний лицам, причастным к нарушениям в последние три года.

Однако не все так замечательно, как рапортует налоговая служба. Под исключение из реестра попадают и работающие организации, не имеющие отношения к однодневкам и незаконному бизнесу. Просто налоговикам не понравился адрес регистрации или компания просто не успела его поменять после переезда. Ведь налоговые инспекции сейчас с особым подозрением относятся к фирмам-мигрантам, зачастую отказывая в регистрации изменений адреса по надуманным причинам.