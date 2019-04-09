По каким участкам нельзя применять пониженные ставки земельного налога

Применять пониженные налоговые ставки по земельному налогу по участкам, используемым в предпринимательской деятельности нельзя, напоминает ФНС.

Представительные органы муниципалитетов устанавливают пониженные ставки по земельному налогу не более 0,3% для участков, предназначенных для дачного хозяйства или индивидуального жилищного строительства (п. 1 ст. 394 НК РФ). Однако если такие участки используются хозяйствующими субъектами в предпринимательской деятельности, для них действует налоговая ставка для «прочих земель» - не более 1,5 %.

С этой позицией согласен Верховный Суд РФ в Определении от 30.05.2018 № 305-КГ18-5758. В нем указывается, что пониженные ставки налога предназначены для некоммерческих организаций и физлиц, которые используют земли для дачного хозяйства или строительства. Коммерческие организации не могут применять ставку 0,3%, так как используют такие участки для получения прибыли.

В Определении от 20.06.2018 № 301-КГ18-7425 Верховный Суд РФ признал правомерным доначисление налога по ставке 1,5 % для участков, которые были предназначены для ИЖС, но не использовались налогоплательщиком-предпринимателем по целевому назначению. Суд подчеркнул, что использование их в предпринимательской деятельности исключает возможность применения пониженной налоговой ставки.