Воспользовавшихся «ипотечными каникулами» избавят от НДФЛ

В Госдуму внесен законопроект № 684672-7, предлагающий освободить граждан, которые воспользовались правом на «ипотечные каникулы», от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе «ипотечных каникул».

Напомним, закон об «ипотечных каникулах» был принят в первом чтении. В процессе его обсуждения депутаты обнаружили, что это повлечет налоговые последствия в виде НДФЛ.

Между тем предполагалось предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «ипотечных каникул», в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей. И налоговые платежи не должны стать исключением.

Исходя из действующей редакции НК доходы заемщика, полученные им в ходе «ипотечных каникул» в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 35%. В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками.

Законопроект внесен группой депутатов, в числе которых Вячеслав Володин, Анатолий Аксаков, Владимир Жириновский, и другие.