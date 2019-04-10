Какие лодки не будут облагаться транспортным налогом

Весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил не будут облагаться транспортным налогом. Такие изменения в законодательство не вносятся и не прорабатываются.

Об этом сообщает Минфин в ответ на публикации в ряде СМИ, свидетельствующие об обратном.

В соответствии со статьей 357 НК транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства. А весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может.

Добавим, регистрации не подлежат суда массой до 200 килограммов и мощностью двигателей до 8 киловатт включительно. Кроме того, налогом не облагаются парусные суда длиной менее 9 метров, на которых не оборудованы места для отдыха, а также беспалубные несамоходные суда длиной менее 12 метров.