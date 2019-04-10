Как применяются пониженные ставки налога на прибыль в региональный бюджет

С 1 января 2019 года действует новая редакция абзаца пятого пункта 1 статьи 284 НК, которая предусматривает, что пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, установленные законами субъектов РФ, принятыми до 01.01.19, подлежат применению налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.

Учитывая изложенное, положения вышеуказанного абзаца статьи 284 НК не устанавливают запрет на продление срока применения ранее установленной законом субъекта РФ ставки налога на прибыль организаций в части подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ.

Таким образом, в случае если законом субъекта РФ ставка налога на прибыль была пролонгирована, то налогоплательщик имеет право на применение такой ставки до даты окончания срока ее действия, но не позднее 1 января 2023 года.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/5681@ от 28.03.2019.