Сколько хотят зарабатывать россияне

В среднем для достойной жизни россиянам нужно зарабатывать 66 тыс. месяц. Такие данные получены в ходе исследования, которое провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

При этом жителям Москвы, чтобы жить достойно, хотелось бы получать не менее 100 тыс. руб., а жителям Санкт-Петербурга — 91 тыс. руб., пишет «Российская газета».

Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска — по 55 тысяч рублей в месяц, Улан-Удэ — 54 тысячи, Читы — 50 тысяч.

А какова реальность? 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% утверждают, что никогда его не достигнут.

Самая значительная доля участников исследования, которые утверждают, что уже добились высокого уровня благополучия, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе.