Отпросились с работы на диспансеризацию? Докажите, что были у врача

Согласно ч. 1 ст. 185.1 ТК работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

В общем случае освобождение от работы предсмотрено на 1 рабочий день 1 раз в 3 года, для работников предпенсионного возраста — на 2 рабочих дня 1 раз в год.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день освобождения от работы согласовывается с работодателем.

А должен ли работник потом как-то подтверждать, что в этот свободный день он занимался именно своим здоровьем, а не какими-то другими делами?

Этот вопрос адресовали Роструду.

Ведомство высказало мнение, что работодатель вправе установить в правилах внутреннего трудового распорядка обязанность работника документально подтверждать (например, соответствующей справкой) факт прохождения им диспансеризации.